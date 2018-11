Doe-dag en open avond bij Nordwin College

Publicatie: vr 30 november 2018 12.06 uur

BUITENPOST - De deuren van het Nordwin College in Buitenpost gingen woensdag open voor groep 8 leerlingen van verschillende basisscholen. De leerlingen konden een dagdeel lang de sfeer proeven van de school.

Na een welkomstwoord in de kantine, kregen de leerlingen een theorielesje aangeboden met onder andere Engels, wiskunde en biologie. Daarna gingen de leerlingen praktijklesjes volgen. Zo maakten zij bijvoorbeeld kerststukjes bij Bloem & Design, konden ze zelfgemaakte chips maken bij Voeding en Gezondheid en hebben ze kennisgemaakt met de Lego-studio.

Ook was er aan de ouder(s) en verzorger(s) gedacht. Deze kregen een rondleiding door het schoolgebouw en kregen informatie over het onderwijs en de zorgstructuur op het Nordwin College.

's Avonds was de school weer open. Na een kort welkomstpraatje in de hal en gewapend met een plattegrond trokken de leerlingen van groep 7/8, ouders en andere belangstellenden door de school. In alle lokalen lieten de docenten samen met de leerlingen zien wat er allemaal op de school te beleven is. Niet alleen in de lokalen was het goed vertoeven, maar ook in de gangen was het gezellig aangekleed met werkstukken van de leerlingen. Zo trokken de zelfgemaakte jurken erg veel aandacht van de bezoekers.

FOTONIEUWS