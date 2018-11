Buurt-Ton valt op postcode 9201CS in Drachten

Publicatie: wo 28 november 2018 15.40 uur

DRACHTEN - Een grote verrassing voor vijf bewoners van de straat Handwerkerszijde in Drachten. Op hun postcode 9201 CS is de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen in de trekking van de Postcode Loterij. De uitslag werd zaterdag bekendgemaakt. De winnaars verdelen deze prijs met elkaar.

Drie winnaars kregen 14.285 euro op hun rekening gestort en twee winnaars kregen het dubbele. De bedragen lopen uiteen omdat de verdeling van het geldbedrag afhankelijk is van het aantal meespelende loten.

Eén van de bewoners, die liever anoniem blijft, wint 14.285 euro en vertelt enthousiast: "Het heeft dagen geduurd voor ik kon geloven dat ik een grote geldprijs heb gewonnen. Tot ik het geweldige gewonnen bedrag van de Nationale Postcode Loterij op mijn bankrekening zag staan. Het is een heel prettig gevoel om voorlopig geen financiële zorgen te hebben. Mijn oude auto ga ik inruilen voor een nieuwer exemplaar."