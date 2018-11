SV Damwoude tijdelijk naar De Nije Warf

DAMWâLD - Wanneer sporthal De Boppeslach in Damwâld volgend jaar wordt afgebroken, wijkt SV Damwoude waarschijnlijk uit naar de sporthal van De Nije Warf in Wâlterswâld. De gemeenteraad van Dantumadiel wil dat de gemeente de extra kosten voor SV Damwoude voor haar rekening neemt. Een motie met die strekking werd dinsdag door een meerderheid van de raad aangenomen. De motie werd ingediend door de SGP.

De Boppeslach wordt begin maart 2019 afgebroken om ruimte te maken voor een brede school met een nieuwe sporthal. SV Damwoude wil dan gebruik gaan maken van De Nije Warf, maar die vraagt daarvoor € 20 per uur. Dat is bijna het dubbele van de € 11 die de vereniging voor De Boppeslach betaalt. Omdat dit een direct gevolg is van de bouw van de brede school, vond dinsdagavond ook wethouder Wiersma het verdedigbaar dat de gemeente het verschil zou bijpassen.