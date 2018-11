Bedreiging met emoticons: voorwaardelijke celstraf

Publicatie: ma 26 november 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (33) die zijn ex-partner via Whatsapp met afbeeldingen van wapens en een doodshoofd bedreigde, is maandag door de politierechter veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De rechter hield er rekening mee dat de Dokkumer verminderd toerekeningsvatbaar was in de periode dat hij het dreigende berichtje stuurde. De man had aan zijn ex Whatsapp-plaatjes van een mes, een pistool en een doodshoofd gestuurd.

Luchtdrukpistool

Het was niet het enige feit waarvoor hij zich voor de rechter moest verantwoorden. In dezelfde periode -oktober/november 2016- had hij een andere ex bedreigd. Ook via Whatsapp, maar dan met dreigende bewoordingen als ‘Ik maak je helemaal af’ en ‘Ik vermoord je’. Medio oktober had hij met een luchtdrukpistool op een ruit van de GGZ Friesland in Leeuwarden geschoten. Een paar weken later kreeg de politie een melding de verdachte, met een vuurwapen in de hand, rondliep bij het pand van de GGZ aan de Drie Dukatons in Leeuwarden.

Stuipen op het lijf

Ook toen had de Dokkumer allerlei bedreigingen richting het GGZ-personeel geuit. De man verklaarde destijds bij de politie al dat hij zich weinig kon herinneren, hij vermoedde dat hij in een psychose zat. Maandag op de zitting van de politierechter was dat niet anders. ‘Ik weet er niks meer van’, zei de Dokkumer. Hij had de exen de stuipen op het lijf gejaagd. Een van de vrouwen had tegen de politie gezegd dat ze de verdachte in staat achtte om zijn bedreigingen in de praktijk te brengen. Inmiddels zou de relatie met een van de exen zijn verbeterd.

Harddrugs risicofactor

De man zit nu in een begeleid wonen project en hij staat onder toezicht van de reclassering. Vooral het gebruik van harddrugs is een risicofactor. Eind 2016 had hij een terugval en was hij weer gaan gebruiken. Zijn advocaat vond dat zijn cliënt als gevolg van de psychose volledig ontoerekeningsvatbaar was. De rechter oordeelde dat er toch sprake was van ‘enige mate van toerekening’. Met het opleggen van een voorwaardelijke straf hield de rechter wel rekening met de psychische problematiek die toen speelde.