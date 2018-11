Kootstertille verwelkomt Sinterklaas

Publicatie: za 24 november 2018 17.40 uur

Op een skûtsje is Sinterklaas zaterdag in Kootstertille aangekomen. Vergezeld door de malletband VIOS is de Sint vervolgens op de motor trike naar het winkelcentrum van Kootstertille gegaan.



Na het welkom in het centrum heeft de Sint zijn tocht door Kootstertille vervolgd naar het dorpshuis. In het dorpshuis werd het feest met de kinderen voortgezet.

