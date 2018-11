Problemen tijdens intocht Sinterklaas

Publicatie: za 24 november 2018 17.26 uur

KOLLUMERZWAAG - In afwachting van Sinterklaas hadden veel kinderen en andere belangstellenden zich zaterdagmiddag verzamelt bij de haven“De Opslach” in Kollumerzwaag. Het liep deze middag allemaal even anders. Er kwamen twee pieten langs varen, met in hun boot geen Sinterklaas maar wel een schatkist. Toen ze deze schatkist aan wal gooiden viel deze in het water. Ook de burgemeester was er niet, dus geen Sinterklaas en geen burgemeester, kon het feest wel doorgaan?

Gelukkig kwamen de burgemeester en zijn vrouw naar haven om Sinterklaas te begroeten. Willem en Sofia van OVK vroegen de burgemeester of hij ook een idee had hoe ze de schatkist uit het water konden halen. De burgemeester wist het wel…, de brandweer, hij belde direct de brandweer. Dit kinderfeest moest doorgaan, binnen een paar minuten kwam de brandweer bij de haven. En wie zat daar in de brandweerwagen?? , Sinterklaas. Ja, zei de bevelvoerder, Sinterklaas stond te liften, we hebben hem maar meegenomen. Hierna werd Sinterklaas begroet door Burgemeester Bearn Bilker en heeft de brandweer de schatkist uit het water gehaald. Nu miste de sleutel van de schatkist nog. Tijdens de rondrit met de brandweerwagen werd de sleutel gevonden en konden de Pieten de kist eindelijk openmaken en het sinterklaasfeest kon beginnen.

FOTONIEUWS