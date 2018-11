Buurtbewoners Oudwoude grijpen inbreker

Publicatie: vr 23 november 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van het Groningse Beerta moet een maand de cel voor een poging tot inbraak. Op 23 juli probeerde de man in te breken in een woning aan de De Wygeast in Oudwoude. De bewoner was op dat moment afwezig. De inbreker had met een hamer een ruit kapotgeslagen. Hij werd overlopen door een oplettende buurman. Die zette de achtervolging in toen de Groninger het op een lopen zette.

Samen met een paar buurtbewoners overmeesterde de buurman de inbreker. De Groninger verklaarde bij de politie dat hij op zoek was naar spullen om te verkopen. De man is eerder veroordeeld voor diefstallen. Hij verscheen vrijdag niet op de zitting van politierechter Maaike de Wit.