Verlichting op fietspad tussen Sumar en De Tike

Publicatie: do 22 november 2018 21.53 uur

SUMAR - Het fietspad tussen Sumar en De Tike krijgt verlichting. De gemeenteraad staat unaniem achter een voorstel van het college van B&W. Voor het fietspad wordt een krediet van 50.000 euro vrijgemaakt om de verlichting te realiseren. Ook zal er verlichting worden gerealiseerd tussen Eastermar en Heechsân. De kosten hiervoor worden geraamd op 16.000 euro.

Na de aanleg van de Centrale As leidde het gebrek aan verlichting op het fietspad tussen Sumar en De Tike tot een gevoel van onveiligheid onder mensen. De route wordt veel gebruikt door scholieren die naar Drachten fietsen. De situatie werd in dit jaar al meerdere keren besproken in de gemeenteraad. De raad vroeg vervolgens aan het college van B&W om met een voorstel te komen. De raad ging donderdagavond akkoord met het voorstel om verlichting te realiseren.