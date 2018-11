Sinterklaasintocht in Opeinde

Publicatie: wo 21 november 2018 19.43 uur

OPEINDE -

In Opeinde werd woensdag Sinterklaas verwelkomd. Het heugelijke feit van dit jaar was dat de schipper van de 'stoomboot', Chris Brouwer, voor de 35e keer Sint en zijn Pietermannen veilig aanmeerde in het dorp. Zijn zoon Jan Brouwer zal het stokje over nemen. Een ander heugelijk feit is dat Sint al 25 jaar dezelfde Hoofdpiet aan zijn zijde heeft.

Sint ging gewoonlijk met een koets en paarden en de laatste jaren met een flitsende sportwagen vanaf het strandje naar dorpshuis De Wringe. Dit jaar heeft hij dit te voet afgelegd, langs de nieuwe school "de Leister Igge" (2 scholen en peuterspeelzaal ineen). Hier heeft hij eerst de post opgehaald uit de Sint brievenbus, die daar nu voor het eerste jaar staat. Een flinke stapel.

Het feest vond zoals altijd plaats in dorpshuis de Wringe. Hierna ging Sint en zijn Pietermannen nog een bezoek brengen aan de Jeugdsoos, waar een programma voor de hogere groepen plaatsvond.

FOTONIEUWS