Auto over de kop op de A7: bestuurder vlucht

Publicatie: ma 19 november 2018 08.43 uur

FRIESCHEPALEN - Zondagavond omstreeks 23.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de A7 nabij Marum.

De melding betrof een voertuig gekanteld op de A7, hierop werd ook de brandweer van Marum heen gestuurd. Ter plaatse bleek het inderdaad te gaan om een eenzijdig ongeval waarbij het voertuig gekanteld op de A7 lag. Een ambulance die ook ter plaatse kwam, zou de betrokkene(n) controleren, maar niemand was meer aanwezig in- of om het voertuig. De bestuurder was spoorloos verdwenen.

De politie heeft nog wel een zoekactie gehouden, maar trof niemand meer aan. De brandweer heeft nog een inspectie gedaan in- en rond het voertuig en konden toen terugkeren naar de kazerne. De A7 werd in de richting van Drachten - Groningen volledig afgesloten totdat het voertuig werd opgehaald door een berger. De politie zal een onderzoek starten naar het ongeval en de bestuurder. De oorzaak van het ongeval is voor nu nog onduidelijk.

