Fietsster gewond bij aanrijding in De Falom

Publicatie: za 17 november 2018 15.25 uur

DE FALOM - Een fietsster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto en paardentrailer op de Haadwei in De Falom. Bij een een knikje in de weg kwam het slachtoffer in botsing met de paardentrailer. Beiden reden dezelfde kant op en de vrouw had geen paardentrailer achter de auto verwacht waardoor ze bij het uitwijken in botsing kwam met de paardentrailer.

Twee politieauto's en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

