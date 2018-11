Vinkduif van Klaas Bil winnaar sierduivenshow

11 november 2018

DRACHTEN - De Sierduivenshow Noord Nederland werd dit weekeinde voor de vierde keer georganiseerd in het Fries Congrescentrum in Drachten. De winnaar van de show was een Vinkduif, blauwvleugel gekrast, doffer jong van Klaas Bil uit Beetsterzwaag.

Oosterse rollers, Weense tuimelaars, Neurenberger Leeuweriken, Engelse Modena’s, Damasceners en Afrikaanse Meeuwen. Zomaar een greep uit de vele rassen die de sierduivenliefhebberij rijk is. Op 9 en 10 november bood Sierduivenshow Noord Nederland iedereen de mogelijkheid om kennis te nemen van deze bonte verzameling van koerende gevleugelde vrienden. Zo’n 1300 sierduiven van fokkers uit heel Nederland waren in Drachten bijeen en strijden om de titel "Fraaiste sierduif van de show". Op vrijdag werden de dieren door de keurmeesters gekeurd. Zij maakten uit welke sierduif deze felbegeerde titel in de wacht sleepte.

De vier besten van de show waren:

doffer oud - Pauwstaart, John Hartman, Angeren

duivin oud - Nederlandse Schoonheidspostduif, Haico Bosma, Rohel

doffer jong - Vinkduif gekapt, Klaas Bil, Beetsterzwaag

duivin jong - Giant Homer, Klaas de With, Leeuwarden

