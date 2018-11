Bart Helmholt plaatst record bij Sterkste man

Publicatie: za 10 november 2018 18.45 uur

LEEUWARDEN - Bart Helmholt uit Burgum heeft zaterdagmiddag een nieuw record gevestigd bij De Sterkste man van Nederland in de gewichtsklasse tot 105 killo. Het evenement werd gehouden in het WTC in Leeuwarden.

Bij het onderdeel timberwalk wist Helmholt het bestaande record van 60 meter te overtreffen door 80 meter te lopen met twee boomstammen van elk 100 kilo.

De oud fierljepper kwam bij een sportschool in Burgum in contact met meervoudig Nederlands kampioen Jitse Kramer. Hier werd zijn interesse voor deze tak van sport gewekt. In korte tijd heeft hij zich geplaatst voor het NK.

In het eindklassement eindigde Bart Helmholt op de tweede plaats, ook al won hij drie van de vijf onderdelen.

