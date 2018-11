Smallingerland krijgt ombudsman

Publicatie: vr 09 november 2018 15.05 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat volgend jaar werken met een onafhankelijke ombudsman. Op aandringen van de fracties van de PvdA en D66, zij dienden een motie in, wordt er stap verder gegaan in het werk van bezwaren- en klachtencommissie.

ChristenUnie vroeg in 2017 al om een verkennend onderzoek naar een ombudsman. Uitgangspunt is dat geschillen informeel worden opgelost door in gesprek te gaan. In het zogenoemde Hoofdlijnenakkoord van de collegepartijen werd het aanstellen van een onafhankelijke ombudsfunctie al genoemd, maar in het collegeprogramma was dit geschapt.

Door de motie van PvdA en D66 komt de zinsnede terug. "Een onafhankelijke bezwaren- of klachtencommissie is niet wat de raad destijds heeft bedoeld met een onafhankelijke ombudsfunctie", verklaarde PvdA'er Anton Pieters, "De keuze is door het college niet gemotiveerd. Wij vinden het wenselijk om officiële klachten en bezwaren zoveel mogelijk te voorkomen. Een onafhankelijke ombudsfunctie past beter bij deze wens. Een bezwaren- of klachtencommissie is een veel zwaarder instrument en daarom minder toegankelijk voor de burger. We moeten bovendien rekening houden met het feit dat ook laaggeletterden recht hebben op ondersteuning en die moet zo laagdrempelig mogelijk zijn."