Brok: 'Zoekt Smallingerland een vitale zestiger?'

Publicatie: zo 04 november 2018 10.00 uur

DRACHTEN - Commissaris van de Koning Arno Brok is met een duidelijke opdracht op pad gegaan in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Smallingerland. Toch had hij wel een aantal vragen over de opgestelde profielschets. Hij zag ook tegenstrijdigheden. "Ik proef uit uw profielschets dat bestuurlijke ervaring een pre is. Zegt dat dan ook eerlijk richting de sollicitanten."

Brok verwacht kandidaten 'dy krekt wat âlder binne', een 'vitale zestiger'. Meine Hofman van SmallingerlandsBelang probeerde de omschrijving echter te duiden. "We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring, maar dat hoeft niet ervaring als burgemeester te zijn. Wij sluiten zij-instorming niet bij voorbaat uit." FNP'er vond een 'energieke burgemeester' een betere omschrijving dan een 'vitale zestiger'.

Toch kon Brok zich niet aan de indruk onttrekken dat de accenten uit de profielschets, naar een bepaalde richting duwen. "U zoekt iemand die zaakkundig is op het gebied van openbare orde, bestuurlijke ervaring heeft en ook politieke sensitiviteit is van belang. Natuurlijk kan een bestuursvoorzitter die ook hebben, maar toch..."

Brok vond desalniettemin dat hij met een duidelijke opdracht op pad is gestuurd. Hij omschreef de burgemeesterspost van Smallingerland als een zeer interessante baan. "We hebben het over een mooie gemeente, die politiek gezien een boeiende tijd achter de rug heeft. Ik denk dat de nieuwe burgemeester in een omgeving komt waar echt het gevoel heerst dat je het doet voor de gemeenschap. De politiek moet ook een rol zien om met de drie andere grote gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen de toekomst in te vullen. Vanwege de centrale ligging is de verbinding met andere provincies ook belangrijk. Er staat immers geen hek om Friesland. Daar zoekt u een onafhankelijke burgemeester bij, die vooral boven de partijen en tussen de mensen staat."