Auto slaat over de kop op N381: 1 zwaargewonde

Publicatie: do 25 oktober 2018 12.30 uur

WIJNJEWOUDE - Op de N381 ter hoogte van Wijnjewoude is donderdag even voor het middaguur een auto over de kop geslagen. Hierbij is de bestuurster van het voertuig ernstig gewond geraakt. Zij zou tijdens het ongeval uit het voertuig zijn geslingerd. Bij het ongeval waren verder geen andere voertuigen betrokken.

Volgens getuigen reed de bestuurster met hoge snelheid toen zij door nog onbekende oorzaak naast de weg terecht kwam en over de kop sloeg. Vervolgens is de vrouw door de klap uit de auto geslingerd en belandde in de berm.

De rijbaan van Wijnjewoude richting Drachten was tijdens de afhandeling van het ongeval gesloten voor verkeer. De bestuurster is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Rond 13.00 kon de weg weer worden vrijgegeven.

