Motorrijder gaat onderuit met zijn nieuwe motor

Publicatie: do 25 oktober 2018 00.41 uur

LEEUWARDEN - Een 67-jarige motorrijder uit de gemeente Dongeradeel is woensdag rond 12.35 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Jupiterweg in Leeuwarden. De man ging onderuit met zijn net aangeschafte motor. De vermoedelijke oorzaak was volgens de politie de bochtige weg in combinatie met een nieuwe achterband.

De motorrijder kwam op zijn helm terecht. Hij is voor onderzoek met de ambulance naar het MCL in Leeuwarden overgebracht.