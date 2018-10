Speelgoedbank geopend in Buitenpost

Publicatie: di 23 oktober 2018 13.04 uur

BUITENPOST - Vrijdag 19 oktober was het dan zover. Na een paar spannende maanden wist Speelgoedbank op Stelten in Buitenpost het zeker. De Speelgoedbank mag de komende vijf jaar blijven zitten in het pand aan de Christinastraat 4 in Buitenpost. Dit werd mogelijk gemaakt door de MOA. Daarom werd het pand feestelijk geopend door wethouder Margreet Jonker. Daarna mochten belangstellenden een kijkje nemen achter de schermen van de Speelgoedbank.

De Speelgoedbank stelt speelgoed gratis beschikbaar aan kinderen uit gezinnen waar de ouders financieel even in een moeilijke situatie zitten. Tevens zit er ook een tweedehands speelgoedwinkel in het pand. Daar mag iedereen speelgoed komen kopen. Het speelgoed wordt verkregen door inbreng van particulieren die hun zolder opruimen of via donaties. Dus de Speelgoedbank is blij met speelgoed wat nog compleet is en nog een tweede ronde mee kan. Inbrengen van speelgoed kan tijdens openingstijden.

Voor uitgiftedata en openingstijden kunt u terecht op de website: www.speelgoedbankopstelten.nl of via Facebook: www.facebook.com/speelgoedbankbuitenpost