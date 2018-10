Oplichter computerwinkel betaalt zijn schuld af

Publicatie: vr 19 oktober 2018 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige Noardburgumer is vrijdag wegens oplichting en twee pogingen tot oplichting door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De man heeft eind mei vorig jaar op naam van het bedrijf van zijn oom een laptop aangeschaft bij een computerwinkel in Burgum. Hij had gezegd dat de betaling later wel zou volgen. De laptop, met een waarde van ruim 800 euro, verkocht hij voor 150 euro. Van dat geld kocht hij cocaïne.

Valse naam

Toen de betaling uitbleef en de computerzaak met het bedrijf van de oom belde, bleek men daar niets van een laptop af te weten. Toen de verdachte in augustus vorig jaar tot twee keer toe een poging waagde, ditmaal via de telefoon, liep hij tegen de lamp. Na een tweede telefoontje werd hij uitgenodigd om naar de winkel te komen. Ditmaal stond de politie hem op te wachten. De Noardburgumer was zichtbaar geïrriteerd dat de strafzaak zo lang op zich heeft laten wachten.

'Cold Turkey'

Destijds zat hij volgens eigen zeggen 'zwaar aan de cocaïne'. Inmiddels is hij afgekickt. 'Cold Turkey', zei hij daarover. Hij wordt intensief begeleid en hij heeft zijn leven behoorlijk op orde gekregen. Hij had zelfs 150 euro bij elkaar gespaard, om alvast een deel van de schuld aan de computerwinkel af te lossen. Ondanks alle positieve ontwikkelingen vond de officier van justitie dat een vrijheidsstraf onvermijdelijk was. De Noardburgumer liep vorig jaar in een proeftijd waaraan een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht weken was verbonden.

Een laatste kans

De officier vond dat de man in ieder geval de helft van die straf uit moest zitten. Voor de (poging tot) oplichting eiste zij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Rechter Bert Dölle nam de drie maanden voorwaardelijk over, maar hij verlengde de proeftijd van de acht weken voorwaardelijk met een jaar. Het was een laatste kans, waarschuwde Dölle. 'Ik heb een beetje het gevoel dat het nu of nooit is met u. U moet wel de adviezen van uw begeleiders blijven volgen'. De schadeclaim van het computerbedrijf -681 euro, de verkoopprijs van de laptop, exclusief btw- werd toegewezen. Na de zitting gaf de Noardburgumer alvast 150 euro die hij had opgespaard aan de vertegenwoordiger van de computerwinkel.