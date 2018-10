Bouw van twee appartementen in Burgum kan los

Publicatie: do 18 oktober 2018 18.13 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel gaat met 'een gevoel van ongemak' akkoord met de bouw van twee appartementen op het pand (voormalige apotheek) van ondernemer Scherjon aan de Bulthuissingel 12 in Burgum. Het bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming (en ontwerp-plan) lag in de zomer al ter inzage en de omwonenden hadden deze bekendmaking gemist. Deze werd gepubliceerd in de lokale krant Weekblad Actief. Er waren dus geen zienswijzen op het plan binnengekomen.

Buurt maakte te laat bezwaar

Tijdens de raadsvergadering werd er door een buurtbewoonster ingesproken. Ze gaf toe dat zij en haar buurtbewoners verzuimd hadden om bezwaar te maken omdat ze de bekendmaking niet hadden gezien. De buurt vreest problemen met lichtinval, privacy en waardedaling van hun woning. Ook eigenaar Scherjon sprak in. Hij liet weten dat het gebouw ongeveer zes meter hoog zal worden. Hij had de buren nog niet geinformeerd omdat hij eerst wilde kijken of het überhaupt mogelijk is om te gaan verbouwen.

De heer Hooijenga (ChristenUnie) sprak zijn twijfel uit om nu al een besluit te nemen. Vanwege het 'late' bezwaar uit de buurt wilde hij graag in gesprek met de buurtbewoners. Ook de heer Van der Hoef (PvdA) kon zich daarin vinden. Om alles in goede banen te leiden, besloot burgemeester Gebben om voor 10 minuten te schorsen.

Na de schorsing liet Hooijenga weten dat hij nu op de hoogte is van de drie maanden termijn die van toepassing is. Dat betekent dat er een besluit moet volgen. "Wy betreure it bot dat wy neat heard ha oer de beswieren. Dat soarchet foar in lêstiche posysje." Hij kwam (namens hele raad) tot de conclusie dat er wel een besluit moest vallen. Hij deed wel een verzoek aan eigenaar Scherjon om in gesprek te gaan met de buurtbewoners.

De heer Van der Hoef (PvdA) reageerde als volgend: "De schorsing heeft helderheid gebracht maar het ongemak is niet weggenomen. We kunnen niet anders dan er concreet over besluiten."

Uiteindelijk ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan.

De realisatie van de twee appartementen op het pand paste niet binnen het kader van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Burgum 2016'. Omdat het pand in een gebied staat met gemengde functies (maatschappelijk, zorg, onderwijs) is de uitbreiding voor de gemeente aanvaardbaar.