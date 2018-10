Blokkeerfriezen staan niet achter crowdfunding

Publicatie: di 16 oktober 2018 16.34 uur

JISTRUM - De 'blokkeerfriezen' staan niet achter de crowdfunding-actie die opgezet is door Sjoerd Basie. Dat laat Seye Herke Brinkman uit Jistrum deze site weten. "Dit is wer sa'n Hollânner dy't tinkt sjoch myris...." Bij de actie is tot nu toe al ruim 8000 euro opgehaald via mensen die geld doneren. De 'blokkeerfriezen' wisten helemaal niets van de actie.

Sjoerd Basie zegt op zijn beurt dat het een spontane actie is en dat hij dat als privé persoon heeft opgezet. Hij zegt: "Er is geenszins sprake is van een malafide actie, de actie is gewoon spontaan en goedbedoeld vanuit sympathie met de blokkeer-Friezen, maar bij aanvang is de actie simpelweg niet goed afgestemd met hen omdat we totaal geen verwachting hadden op voorhand t.a.v. eventueel succes."

Volgens Brinkman willen de 34 verdachten op dit moment helemaal geen geld inzamelen. Dat zou een verkeerd teken zijn richting de rechtbank. Er zal eerst worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Daarna zal gekeken worden of er nog acties nodig zijn. Eerder werd al een crowdfunding gehouden waarbij zo'n 42.000 euro werd opgehaald. Dit geld is in zijn geheel besteed aan de advocaatkosten (Anker & Anker) van de wegblokkeerders.