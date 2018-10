Wijk Vierstromenland wordt woonrijp gemaakt

Publicatie: di 16 oktober 2018 10.45 uur

SURHUISTERVEEN - In 2006 werden de eerste woningen in de nieuwbouwwijk Vierstromenland in Surhuisterveen opgeleverd. 12 jaar later wordt de wijk woonrijp gemaakt. Maandag is het startsein hiervoor gegeven. ‘Het project kende veel tegenslagen en de bewoners hebben heel veel geduld moeten hebben,’ zei wethouder Max de Haan van Achtkarspelen. ‘Maar gelukkig wordt de wijk nu afgewerkt.’

Tegemoet komen aan wensen bewoners

Aannemer H. Brouwer bestratingen uit Harkema voert het groot onderhoud uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken en opnieuw aanbrengen van de rijbaan, aanbrengen van trottoirbanden, inritten, lantaarnpalen, parkeerplekken en groen. De gemeente wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners. Zo komen er een fietspad met ontsluiting naar de haven, een parkje met o.a. schelpenpad en picknickbankje en meer trottoirkolken en verlichting. Afhankelijk van het weer zal de reconstructie halverwege 2019 worden afgerond.

Economische crisis

In 2004 werd het plan Vierstromenland vastgesteld. De verkoop van de woningen ging voorspoedig en in 2006 werden de eerste woningen opgeleverd. In 2008 stagneerde de bouw als gevolg van de economische crisis. Er werd nog slechts een enkele woning verkocht en in 2010 kwam de verkoop stil te liggen. Projectontwikkelaar Megahome kwam in financiële problemen. Via executieverkopen in 2013 en 2015 werden 30 woningbouwkavels in Vierstromenland verkocht. In 2016 ging de projectontwikkelaar failliet. Dit jaar heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de overdracht van het openbaar gebied en kan gestart worden met het woonrijp maken van de wijk.

FOTONIEUWS