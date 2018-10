Grote buit bij inbraak in Drachten

Publicatie: ma 15 oktober 2018 18.52 uur

DRACHTEN - In de nacht van zondag op maandag is in de wijk de Swetten in Drachten een garage leeggeroofd. De box werd vandaag leeg aangetroffen door de eigenaar. Er werd een grote slag gemaakt door de dieven, van aanhanger tot verlengsnoer, alles werd meegenomen. De deur van de garage is opengebroken met een koevoet.

De eigenaar van het bedrijf die de spullen in de garage had liggen roept iedereen op goed in de gaten te houden of deze goederen goedkoop worden aangeboden. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Een compleet overzicht van de gestolen goederen:

- Aanhangwagen met dubbele as - Verdonk

- Zitmaaier - Metesia

- Honda Grasmachine

- Twee kantjesmaaiers - Stihl

- Grote bosmaaier - Stihl

- Kleine bladblazer - Stihl

- Grote bladblazer - Stihl

- Heggenschaar - Stihl

- Hoogsnoeier - Stihl

- Kettingzaag - Stihl

- Kettingzaag op stok - Stihl

- Rijplaten

- Trilplaat

- Boormachines - Metabo

- Flex

- Hogedrukspuit - Dibo

- Elektrische heggenschaar - Stihl

- Verlengsnoer