Panden ontruimd vanwege gaslekkage

Publicatie: ma 15 oktober 2018 13.50 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd maandag aan het begin van de middag gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Bij graafwerkzaamheden was een gasleiding geraakt.

De BHV-ers van een GGZ instelling hebben het pand ontruimd omdat het gas ook binnen te ruiken was. De ter plaatse gekomen politie heeft even later ook het pand ernaast ontruimd. Tevens werd het gebied ruim afgezet. Liander is ter plaatse gekomen om het lek te dichten.