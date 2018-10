Theater: Paardenkracht Mannenmoed in de kerk

Publicatie: ma 15 oktober 2018 11.13 uur

HOLLUM - Paardenkracht Mannenmoed is terug. Het theaterspektakel werd in 2011 voor het eerst gespeeld en is op 24, 25 en 27 oktober opnieuw te zien in Hollum op Ameland. Met nieuwe energie en gebruikmakend van de nieuwste technieken trekt het Interkerkelijk Zangkoor Ameland er de kerk weer mee vol. De koorleden hebben een grote rol in het stuk en ze worden bijgestaan door muzikanten, de dorpsgids, mannen van de paardenreddingboot, roeiers en de vrouw die geboren werd op de dag dat de paarden van de reddingboot verdronken.

De voorstelling gaat over de reddingboot, over het leven met de zee en de moed van de mannen die probeerden schipbreukelingen te redden. Paardenkracht Mannenmoed maakt gebruik van een scala aan technieken: licht, geluid, projecties, vertellingen, zang, muziek, demonstraties en rondleidingen. Plaats van handeling is de hervormde kerk in Hollum en het hele schip wordt gebruikt: het koor, het middenschip, de kansel, de banken, de muren, alles wordt ingeschakeld om de voorstelling tot leven te brengen. De voorstelling staat inclusief pauze ongeveer twee uur borg voor een indrukwekkend verhaal vol theatrale vondsten, geintjes en muzikaliteit.

Data: 24, 25, 27 oktober 2018

Locatie: Hervormde kerk in Hollum

Het begint om 20.00 uur

De website is te vinden via www.paardenkrachtmannenmoed.nl

Een kaartje kost € 15,--

Kaartverkoop info@waddendijk.nl

Tickets zijn ook te koop bij DIO De Markthal te Hollum en Primera te Buren op Ameland.