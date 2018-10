Man (54) reed met opzet tegen een boom: 2 jaar cel

Publicatie: vr 12 oktober 2018 21.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (54) die op 5 juni vorig jaar op de Wâldwei opzettelijk zijn auto tegen een boom reed om zichzelf van het leven te beroven, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot twee jaar cel. Bij het ongeval raakte niet alleen de bestuurder gewond. Zijn veertienjarige zoon werd uit de auto geslingerd, de jongen was zwaargewond. De man was met hoge snelheid via de invoegstrook Ureterpvallaat de Wâldwei op gereden en in een bocht in een slip geraakt.

Het voertuig sloeg verschillende malen over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand. Twee weken geleden oordeelde officier van justitie Peter van der Spek dat niet bewezen kon worden dat de Drachtster zich schuldig had gemaakt aan een poging doodslag of poging tot moord. De officier vond dat de man veroordeeld moest worden voor zware mishandeling van zijn zoon. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de Drachtster zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag.

Een poging tot moord achtte ook de rechtbank niet bewezen: uit het bewijs blijkt onvoldoende of de Drachtster kort voor het ongeval of juist ruim daarvoor het besluit had genomen om zich van het leven te beroven. En dus kan ook niet worden vastgesteld of de Drachtster tijd heeft gehad om zich te beraden, een vereiste voor voorbedachte rade -en dus moord. De man heeft daarnaast zijn vrouw mishandeld. Hij was depressief en leed volgens gedragsdeskundigen mogelijk aan een kortdurende psychotische stoornis. Verder waren er aanwijzingen voor een psychiatrische stoornis.