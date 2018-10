Onno de Vries nieuwe griffier Tytsjerksteradiel

Publicatie: vr 12 oktober 2018 11.30 uur

BURGUM - De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel draagt de heer Onno de Vries voor als raadsgriffier. De 52-jarige De Vries is nu nog griffier van de gemeente Haren en woont in De Wilp. Daarnaast is hij gediplomeerd mediator en bekleedt hij verschillende functies in de landelijke Vereniging van Griffiers.

De benoeming van de griffier door de gemeenteraad staat gepland voor donderdag 22 november. Voorzitter van de werkgeverscommissie mevrouw Jantsje van der Veen is ingenomen met het aanstellen van de heer De Vries. "Met Onno de Vries halen we ervaring en deskundigheid in huis. Een griffier die de raad kan bijstaan en adviseren en daarnaast kan zorgen voor een goed contact met de mienskip, het college en de ambtelijke organisatie. Een echte verbinder!"

Onno de Vries start per 1 januari 2019 met zijn werkzaamheden voor de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.