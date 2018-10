Automobilist rijdt door na aanrijding met vrouw

Publicatie: za 06 oktober 2018 16.23 uur

DRACHTEN - Een automobilist is zaterdag omstreeks 15.00 uur doorgereden nadat deze een vrouw op een scootmobiel had aangereden. De aanrijding vond plaats op de Gauke Boelensstraat in Drachten.

Na de aanrijding zijn zowel de politie als een ambulance ter plaatse gekomen. De vrouw is uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen. De grijze auto heeft vermoedelijk schade aan de voorzijde.