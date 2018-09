Fietsbrug Grootdiep op 1 november geopend

Publicatie: do 27 september 2018 23.33 uur

DOKKUM - De werkzaamheden aan de nieuwe fietsbrug over het Dokkum Grootdiep vorderen. Wethouder Pytsje de Graaf meldde donderdagavond tijdens de raadsvergadering dat de brug op 1 november aanstaande wordt geopend. Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw uit Harlingen bouwt de nieuwe brug. Begin maart van dit jaar dacht de gemeente de brug met een doorvaarthoogte van 3 meter nog voor de bouwvak af te hebben, de nieuwe brug is niet eerder dan in november van dit jaar gereed. Vanwege die vertraging is Schreiersbrug weer opengesteld voor fietsers. Er zijn aanpassingen rond de brug aangebracht, waaronder een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de brug.

Het aanleggen van de brug is een lang gekoesterde wens van de gemeente Dongeradeel en haar inwoners. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dokkum zoals in het Gemeentelijk Verkeer – en Vervoer Plan Dongeradeel uit 2011 op te lossen. De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As.