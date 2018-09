Snelheidsbeperking bij Svensk Gardning te Dokkum

Publicatie: di 25 september 2018 17.34 uur

DOKKUM - In verband met de verkeersveiligheid heeft de gemeente Dongeradeel een snelheidsbeperking ingesteld op de Harddraversdijk in Dokkum. Ter hoogte van het bedrijf Svensk Gardning is afgelopen vrijdag een wegversmalling en drempel aangebracht.

Er is tevens bebording aangebracht om de weggebruiker erop te attenderen.