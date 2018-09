Gezellige Burendag in Kollum

Publicatie: za 22 september 2018 17.47 uur

KOLLUM - Ook in Kollum werd op Nationale Burendag activiteiten georganiseerd door enkele buurten. Op de molenhoek werd zaterdagmorgen begonnen met een Burendag ontbijt. ’s Middags waren er diverse workshops en speelden buurtbewoners het oud-hollandse spel ‘Tipeljen’. Aan het einde van de dag werd onder het genot van een heerlijk hapje en drankje nog gezellig bijgekletst.

Ook aan de Ooster- en Westerdiepswal werd aan Burendag gedaan. Buurtbewoners waren al vroeg op, om voor de laatste keer ‘De Wallen’ onkruid vrij te maken. De Wallen worden volgend jaar volledig gerenoveerd. Ook was er een gezellige rommelmarkt georganiseerd.

Buurtbewoners van De Hammeren en Talant hadden een gezellige middag in de Koepel, waar onder genot van een bakje koffie even lekker bijgepraat kon worden. Johnny de Vries zorgde voor de muzikale sfeer.

Oostenstein had zaterdagmiddag de traditionele taarten keuring. De buurtbewoners hadden eerder die dag al hun fantasie laten werken om de mooiste en de lekkerste taart te maken. Onder toeziend oog van een jury werden de taarten gekeurd en natuurlijk op geproefd. Voor de kinderen was er een bingo met mooie prijzen aangeboden door de HIM. De dag werd afgesloten met een Amerkaanse BBQ.

