Meerdere personen onwel door koolmonoxide in Grou

Publicatie: za 15 september 2018 12.33 uur

GROU - Aan de Raadhuisstraat in Grou zijn vrijdagavond meerdere personen onwel geworden door koolmonoxide. Uiteindelijk zijn er vier personen, waaronder één persoon met spoed, overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft metingen verricht in het pand waaruit bleek dat de personen onwel waren geworden door een hoge concentratie koolmonoxide. De opgeroepen traumahelikopter hoefde niet in actie te komen. Het hele pand is door de hulpdiensten ontruimd. Over de oorzaak is op dit moment niets bekend.