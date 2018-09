Brandende boomstronk veroorzaakt branderige lucht

Publicatie: di 11 september 2018 16.58 uur

BURGUM - Een aantal bewoners in Burgum Zuid had maandagmiddag last van een branderige lucht die vooral goed te ruiken was op de Burgumerdaam.

De brandweer van Burgum werd in de loop van de middag gealarmeerd voor de brand. Het bleek dat een boomstronk onder de brug in brand stond. De rook trok dankzij de westenwind over Burgum Zuid. Na aankomst van de brandweer was het vuur snel gedoofd.