Gewonde bij botsing op N355 bij Buitenpost

Publicatie: di 11 september 2018 10.28 uur

BUITENPOST - Twee auto's kwamen dinsdagochtend met elkaar in botsing op de N355 bij Buitenpost. Het ongeval vond rond 10.00 uur plaats ter hoogte van de afslag naar de Parallelweg. De bestuurder van de rode auto wilde vanaf de parallelweg de Bûtenom (N355) oprijden. De andere auto werd hierbij over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg.

Naast de politie kwamen er twee ambulances ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Een oudere mevrouw werd ter plaatse behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zij werd door de politie thuisgebracht. Tijdens de afhandeling van het ongeval was er één rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Een berger is ter plaatse gekomen om een auto weg te slepen.

