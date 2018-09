Brommerrijdster licht gewond bij val

Publicatie: za 08 september 2018 16.40 uur

DAMWâLD - Zaterdagmiddag is een brommerrijdster op de Frijsted in Damwâld licht gewond geraakt toen ze in een bocht onderuit ging.

De vrouw deed mee aan een tourrit van de Jister Brommer Club die vandaag een rondrit hadden. In een bocht op de Frijsted ging de vrouw onderuit vanwege grit op de weg.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw liep verwondingen aan haar hand op. Ze is door het ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet door de ambulance vervoerd te worden.