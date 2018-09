Jeugd Drachten krijgt afdakjes en skatepark

Publicatie: do 06 september 2018 10.00 uur

DRACHTEN - Door de inzet van een burgerinitiatief is het de Jeugdraad van Smallingerland gelukt om de gemeenteraad achter de plannen te krijgen voor de realisatie van hang- en schuilplekken in het Slingepark en Thalenpark en het opknappen en uitbreiden van het skatepark in het Slingepark.

Samen met kunstenaars willen de jongeren drie afdakjes realiseren, die als ontmoetingsplaats moet gaan dienen. Het college van burgemeester en wethouders moet de plannen nog verder uitwerken, maar de Jeugdraad heeft de maximale kosten op zesduizend euro geschat. Volgens PvdA’er Henk Hofstra mag het zelfs nog wel een tandje meer. "Het moet niet een gepimpt bushokje worden. Wat ons betref mogen deze ‘kunstverblijfplekken’ stevig worden opgepakt en dat mag dan ook wel wat meer kosten."

De uitbreiding van het huidige skatepark in Drachten is meer ingrijpend. Toch was de raad ook hier unaniem positief over. D66-raadslid Roy Postma benadrukte het belang van de aanpak. ,,De obstakels die er nu liggen, zijn voor beginners van een te hoog niveau. Tot twee keer toe moest er een traumahelikopter komen. De beoogde uitbreiding bevordert de veiligheid en maakt het mogelijk om de toekomstige groei te borgen.”

ELP’er Gatso Lamsma kon zich daar ook in vinden. "Het huidige skatepark is oud, versleten, te klein en niet meer van deze tijd. Door het te vernieuwen en uit te breiden wordt het leuker en veiliger." Lamsma rekende uit dat zo’n veertien- tot vijftienhonderd personen per maand van het skatepark gebruik gaan maken. Henk Hofstra (PvdA) schakelde meteen door. "Op dit moment is de Pumptrack in opkomst. Er zijn nu een stuk of vijf in Nederland en dat is geweldig. Je kunt er met een bmx, inlineskates, mountainbike en rolschaatsen op. Zelfs kleine kinderen met autoped kunnen op de baan. Als we toch bezig zijn, misschien kunnen we ook kijken of we hier Skate- en Pumptrackpark Drachten kunnen krijgen."