Dronken Burgumer (44) rijdt met ongeldig rijbewijs

Publicatie: ma 20 augustus 2018 10.37 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige automobilist uit Burgum is zondag door de politie aangehouden in Leeuwarden. De man zat dronken achter het stuur en reed bovendien te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

De man viel op de Spanjaardslaan een verkeersregelaar op omdat hij erg vreemd reed. De politie werd rond 17.40 uur gebeld en de verkeersregelaar kon de desbetreffende man even later aanwijzen. Aanvankelijk zei de Burgumer nog dat hij niet gereden had maar meerdere getuigen verklaarden anders. Omdat de Burgumer naar alcohol rook is hij direct aangehouden. Aan het bureau weigerde hij de blaas- en bloedproef. Er is proces-verbaal opgemaakt.