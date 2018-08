Auto belandt in vangrail op de N381

Publicatie: za 18 augustus 2018 21.25 uur

WIJNJEWOUDE - Zaterdagavond omstreeks 20:55 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor eenzijdig ongeval op de N381

Door nog een onbekende oorzaak raakte de bestuurder van een Volkswagen Polo de macht over het stuur kwijt en belandde hard in de vangrail. Eén van de inzittenden is gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond bij het ongeval.

Tijdens het incident heeft de politie de linkerrijbaan afgesloten voor het verkeer. Berger BCF is ter plaatse gekomen om het zwaar beschadigde voertuig te bergen. Wanneer de vangrail wordt gerepareerd is nog onbekend. De politie heeft bekendgemaakt dat de bestuurder onder invloed van drugs was.

