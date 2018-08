Ouderencomplex ontruimd vanwege gaslek

Publicatie: vr 17 augustus 2018 10.51 uur

DRACHTEN - Een ouderencomplex aan de Burefen in Drachten is vrijdagochtend door de politie en brandweer ontruimd vanwege een gaslekkage. De 156 bewoners zijn overgebracht naar woonzorgcentrum Rispinge. Zij kunnen daar verblijven totdat Liander de gaslekkage heeft gedicht. De bewoners zijn in goede handen van het verzorgend peroneel en de brandweer.

Zowel de politie als de brandweer kwamen als eerste ter plaatse om de gaslekkage te onderzoeken. Daarna is direct Liander ingeschakeld.