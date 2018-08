Scooterrijder onderuit op De Lange West

Publicatie: ma 13 augustus 2018 16.40 uur

DRACHTEN - Op De Lange West in Drachten is maandag even na 16.00 een scooterrijder onderuit gegaan. De jongeman gleed door het natte wegdek met zijn scooter omver.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder te onderzoeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en kon zelf op de scooter weer verder rijden.