Brandweer in actie voor brand in een airco

Publicatie: ma 13 augustus 2018 11.52 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen rukte in de nacht van zondag op maandag rond 3.20 uit voor een nacontrole bij het voormalig Lauwers College aan de Langelaan in Surhuisterveen. Na verkenning bleek er daadwerkelijk brand in een airco in een afgesloten ruimte.

De brand had al behoorlijk wat schade veroorzaakt aan het dak. Om de brand goed na te kunnen blussen was enig breekwerk noodzakelijk. Hierna kon het sein brandmeester worden gegeven.