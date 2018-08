Officier: 'Chalet op camping was een drugshol'

Publicatie: do 09 augustus 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - In het chalet van een 24-jarige ex-inwoner van Noardburgum op het plaatselijke bungalowpark zou het zou ruim twee jaar geleden een komen en gaan zijn geweest van harddrugsgebruikers. Hele groepen jongeren uit Noordoost Friesland, ook minderjarigen, zouden xtc, speed en -door de verdachte zelf gefabriceerde- GHB hebben gebruikt. Een minderjarig meisje had aan de politie verteld dat ze door de Noardburgumer aan de GHB is geraakt. Eerst kreeg ze het gratis, later, toen ze niet meer zonder kon, kocht ze het.

Halve liter per klant

Donderdag bij de Leeuwarder rechtbank eiste officier van justitie Roelof de Graaf zeven maanden cel tegen de Noardburgumer, voor drugsbezit, dealen en heling. De man stookte de GHB in het chalet in twee grote pannen. Volgens zijn afnemers verkocht hij nooit meer dan een halve liter per klant, om te voorkomen dat de GHB doorverkocht zou worden en hij klandizie zou mislopen. Een aantal getuigen had verklaard dat de verdachte hen afhankelijk had gemaakt van de harddrugs.

Schoonmaakster in drugs betaald

Hij zou zelfs de schoonmaakster van zijn chalet in drugs hebben betaald. Een vrouw in Leeuwarden zou GHB en speed voor hem hebben verkocht. De man zei dat hij nooit iemand heeft gedwongen om drugs te gebruiken. De agenten die in maart 2016 een inval deden in het chalet waren volgens de officier behoorlijk onder de indruk. Het leek volgens de agenten op een drugslab, De Graaf sprak van 'een drugshol waar op grote schaal werd gebruikt'. De verdachte was eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. 'Van die eerdere veroordelingen heeft hij niks geleerd', concludeerde de officier.

Witleren hoekbank

In en bij het chalet werden spullen aangetroffen die van diefstal afkomstig waren: een Spartamet, een buitenboormotor, een zaagtafel en een witleren hoekbank. De zaagtafel en de hoekbank kwamen uit het chalet van de overbuurman van de Noardburgumer. Die vond zelf dat hij niet had gedeald en geen gestolen spullen had geheeld. Hij gaf wel eens een lijntje weg, meer niet. Momenteel woont hij in Leeuwarden, bij Zienn. Op de vraag van rechtbankvoorzitter Kees Post of hij eigenlijk wel vrienden heeft die geen drugs gebruiken, antwoordde de verdachte: 'Niet veel'.

De Leeuwarder rechtbank doet op 23 augustus uitspraak.