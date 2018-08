Nieuwbouw brandweerkazerne Surhuisterveen

Publicatie: ma 06 augustus 2018 10.09 uur

SURHUISTERVEEN - Bouwbedrijf Tamminga uit Buitenpost en aannemingsbedrijf Witteveen uit Surhuisterveen gaan de nieuwe brandweerkazerne in Surhuisterveen aan de Lauwersweg 18 in Surhuisterveen bouwen. De installatietechniek wordt door Pranger-Rosier uitgevoerd. Na de zomer 2018 start het werk. De verwachting is dat de oplevering plaats vindt medio 2019.

De nieuwe kazerne is de eerste die volledig in eigen beheer door Veiligheidsregio Fryslân is ontstaan. Bij de selectie heeft Veiligheidsregio Fryslân twee belangrijke principes gehanteerd: lokale verbondenheid en duurzaamheid. De partijen die aan deze criteria voldeden, zijn gevraagd om een offerte uit te brengen. Na een zorgvuldige afweging is de keus gevallen op de twee bovenstaande bedrijven.