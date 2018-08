Brug Kootstertille staat uur lang in storing

Publicatie: za 04 augustus 2018 18.32 uur

KOOTSTERTILLE - De brug van Kootstertille kampte zaterdagmiddag met een storing. Tussen ongeveer 17.15 uur en 18.15 uur stonden twee slagbomen gesloten en twee open. Dit betekende dat het autoverkeer (slalommend) de brug alsnog kon passeren.

Rond 18.15 uur was de storing opgelost. Ook rinkelende bel hield er vanaf dat moment mee op. Of de brug vaker kampt met een dergelijke storing is onbekend.