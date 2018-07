Auto over de kop geslagen op Sintrale As

Publicatie: zo 29 juli 2018 12.49 uur

DE FALOM - Op de Sintrale As ter hoogte van de Falom is zondagmorgen rond 11:30 uur een zwarte Peugeot in de slip geraakt. Vervolgens raakte het voertuig in een spin en sloeg over de kop, om toch weer op de banden terecht te komen.

De ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse en hebben een rijstrook afgezet. De weg lag bezaaid met modder en glasscherven. De autobestuurder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede inzittende kwam met de schrik vrij.

