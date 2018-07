Wederom brand op Schiermonnikoog

Publicatie: vr 27 juli 2018 16.34 uur

SCHIERMONNIKOOG - Op Schiermonnikoog is vrijdagmiddag voor de tweede keer deze week brand uitgebroken in een natuurgebied. Dit keer gebeurde dat aan het Kronkelpad. De brand heeft kort en hevig gewoed en heeft een gebied van 50m2 verwoest.

In tegenstelling tot de vorige brand was er deze keer slechts één brandhaard. Uit voorzorg heeft de brandweer nog wel in de omgeving controle uitgevoerd.