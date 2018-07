Grote duinbrand op Schiermonnikoog

Publicatie: do 26 juli 2018 13.54 uur

SCHIERMONNIKOOG - Op Schiermonnikoog is donderdagmiddag een grote duinbrand uitgebroken. De brand ontstond ten zuiden van de Westerplas. De brand breidde zich snel uit. Er is door de brandweer opgehaald naar een GRIP-situatie om de omgeving af te zetten.

Veel toeristen maakten nog gebruik van het fietspad en dat was niet veilig in verband met de uitgebroken brand. De brandweer werd voor wateraanvoer geholpen door boeren met giertanks, omdat er in de omgeving geen waterpunten aanwezig zijn. Nog voor 15.00 kon de brandweer het sein brandmeester geven.

