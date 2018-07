Westereense (29) verduistert geld van vrienden

LEEUWARDEN - Ze zei dat ze haar vrienden wilde helpen met hun financiële problemen, maar dat pakte finaal verkeerd uit. Een 29-jarige inwoonster van De Westereen bood zichzelf aan als een soort budgetcoach om de financiën van een bevriend stel in goede banen te leiden, zij zou er wel voor zorgen dat de schuldeisers betaald zouden worden. Achteraf begaf de vrouw zich in een situatie waar ze totaal geen grip op had. Vrijdag zat ze tegenover politierechter Bert Dölle: de vrienden hadden aangifte gedaan van verduistering.

De vrienden wilden bovendien 4340 euro op de Westereense verhalen. Dat geld -hun geld- zou spoorloos verdwenen zijn. De verdachte erkende dat ze het niet goed had gedaan. Ze heeft een verstandelijke beperking en durfde geen nee te zeggen tegen haar vrienden. Vanwege haar beperking kan ze niet altijd de gevolgen van haar handelen kunnen overzien. Momenteel wordt ze omgeven door een netwerk van hulpverleners.

De rechter ging er vanuit dat de vrouw in principe goede intenties had, maar dat ze op een gegeven moment ook heeft geweten dat ze niet goed bezig was. 'Ze heeft gewoon onjuiste beslissingen genomen ten aanzien van het geld', aldus Dölle. De vrouw kreeg een celstraf gelijk aan het voorarrest -ze heeft een dag vastgezeten- plus een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De rechter ging er vanuit dat de Westereense haar lesje heeft geleerd. Ze moet wel ruim 4300 euro aan de vrienden terugbetalen.