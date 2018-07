Aanleg grondwal, lantaarnpalen op Centrale As

Publicatie: vr 20 juli 2018 13.57 uur

BURGUM - Er zijn deze week een reeks lantaarnpalen geplaatst langs de Centrale As bij Burgum. Ook is de rechter rijstrook afgezet. De maatregelen zijn getroffen voor de aanleg van een grondwal langs de weg ter hoogte van Burgum. Aannemer Van Der Wiel uit Drachten start maandag a.s. met het aanleggen van deze grondwal.



De wal komt tussen de Hillamawei en de Zomerweg. De grond die nodig is om de wal aan te leggen, komt uit de depots bij Garyp en bij De Tike/Nijega en zal per vrachtwagen over de Centrale As (N356) worden aangevoerd. Dit gebeurt op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Gedurende de werkzaamheden is er één rijstrook vanuit de richting Burgum naar Hurdegaryp (zuiden naar noorden) zal er een snelheidsbeperking gelden.



Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor 1 oktober klaar.