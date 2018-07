Man onwel en raakt auto en lantaarnpaal

Publicatie: do 19 juli 2018 16.09 uur

DRACHTEN - Op de Gerben van Manenstraat in Drachten heeft donderdagmiddag de bestuurder van een auto een geparkeerde auto en een lantaarnpaal geramd. De man was onwel geworden en verloor daardoor de controle over het voertuig.

De man is met de ambulance mee naar het ziekenhuis gegaan. Zowel de auto van de bestuurder als het geparkeerde voertuig zijn meegenomen door de berger.

